Edsilia Rombley zit op 28 september in de vakjury tijdens de finale van het Junior Songfestival. Voor de zangeres is dit, naast een kans om jong talent verder te helpen, een uitdaging op jurygebied.

"Ik vind het superleuk om met kinderen te werken", licht de 41-jarige zangeres aan NU.nl haar medewerking aan het Junior Songfestival toe.

"Ik kan er echt van genieten om jongeren opbouwende kritiek te geven waarmee ze zich verder kunnen ontwikkelen. Bovendien heb ik ook veel met het 'grote' Eurovisie Songfestival, waar ik in 1998 en 2007 aan heb meegedaan. Toen ik dus werd gevraagd om te jureren bij de finale van het Junior Songfestival zei ik meteen ja."

De voormalig winnares van De Soundmixshow ziet een persoonlijke uitdaging in haar aankomende taak als jurylid. "Jureren is eigenlijk niet mijn sterkste kant, want ik verplaats me soms te snel in de artiest: ik weet zelf hoe het is om zenuwen te hebben en hoe dat een optreden kan beïnvloeden. Daarom zeg ik altijd tegen jonge artiesten dat het er niet om gaat dat je beroemd wordt, maar dat je gewoon moet genieten van het moment."

Liever een valse noot dan geen beleving

"Dat klinkt cliché, maar zo werkt het wel", aldus Rombley. "Ikzelf kan als toeschouwer echt genieten van iemand die straalt op het podium, desnoods met af en toe een valse noot. Dat zie ik veel liever dan een technisch perfect optreden zonder beleving."

De winnaar van het Junior Songfestival gaat Nederland vertegenwoordigen op het Junior Eurovisie Songfestival in Polen. Naast Rombley bestaat de vakjury van de Nederlandse finale dit jaar uit musicalacteur Kaj van der Voort en zangeres Tabitha, die bekend is van de hit Is Dit Over met Ronnie Flex. In de kinderjury zitten oud-winnaars. De finale is op 28 september live te zien via NPO Zapp.