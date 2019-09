Britt Dekker maakt zaterdag haar studiopresentatiedebuut met Britt's Beestenbende, waarin ze leiding geeft aan twee teams met BN'er die moeten aantonen de meeste dierenkennis in huis te hebben. De paardenliefhebber, realityster en nu ook presentatrice vond het "doodeng" om voor het eerst zo'n programma te presenteren.

"Ik had van binnen heel veel stress", vertelt Dekker in gesprek met NU.nl. "De hele studio zit vol met publiek en ik heb nooit eerder met autocue gewerkt, dat heb ik allemaal moeten leren. In je ooghoek zie je de AVROTROS-bazen zitten en dan wil je het natuurlijk zo goed mogelijk doen."

In Britt's Beestenbende geeft de 27-jarige Dekker leiding aan twee teams, waarvan zanger Tim Douwsma en YouTuber Défano Holwijn de captains zijn. Die teams worden aangevuld met BN'ers die in verschillende rondes allerlei dierenvragen moeten beantwoorden en zo uiteindelijk een prijs kunnen winnen.

"Van Défano was ik al fan, dus ik wilde heel graag dat hij ging meedoen", vertelt een enthousiaste Dekker. "Tim is vooral heel lief, dankzij die twee voelde ik me echt veel comfortabeler. Ze wisten van me dat ik heel zenuwachtig was. We waren net een vlinder samen: ik was het lijfje, zij waren mijn vleugels."

Van links naar rechts: Défano Holwijn, Britt Dekker en Tim Douwsma. (Foto: AVROTROS)

'Ik hou van dierenweetjes'

Het format van het programma doet wat denken aan de dierenquiz Waku Waku, dat werd uitgezonden in de jaren negentig. "Dat programma was voor mijn tijd, maar ik heb het teruggekeken. Ik hou van die dierenweetjes, mijn dierenkennis is wel groot. Het is leuk om op een verjaardag iets interessants te kunnen zeggen als: wist je dat het hart van een garnaal in zijn hoofd zit? En wisten jullie dat deze kwal al 65 miljoen jaar op de aarde leeft?"

De Purmerendse vindt het fijn om haar studiodebuut in een kinderprogramma te mogen maken. "De doelgroep is kleiner dan bij veel andere studioprogramma's, dus je kunt een beetje in de luwte oefenen. Ik heb daarom ook geen stress over kijkcijfers, het lijkt me een ontzettend vervelende obsessie om daar dag en nacht mee bezig te zijn. Ik doe alleen nog maar dingen op televisie die ik écht leuk vind."

Ziet Dekker zichzelf de volgende Linda de Mol worden? "Dat sowieso niet, er is maar één Linda. Ik denk dat ik nog lang moet oefenen om ooit een grote show te mogen presenteren."

Dekker zit zelf zaterdagavond om 18.25 uur klaar om de eerste aflevering van haar quiz te kijken. "Meestal kijk ik van mijn programma's één aflevering online terug, maar dit ga ik wel echt op televisie kijken. Ik ben echt heel erg trots op dit programma, ik zou het de komende tien jaar wel willen maken. Waku Waku, kom maar op."

Britt's Beestenbende is elke zaterdag om 18.25 uur te zien bij AVROTROS op NPO Zapp.