Nienke Plas, bekend van haar persoonlijke vlogs, krijgt een eigen realityshow op RTL 5. Dat bevestigt de zender aan NU.nl na berichtgeving van het AD.

Plas vertelt aan de krant dat de show de voorbereidingen voor haar bruiloft volgt. De vlogger verloofde zich eind mei met haar manager Resley Stjeward.

"Het was wel even wennen om continue een camera om je heen te hebben", zegt Plas. Dan denk je: oh, jullie zijn hier ook."

In de realityshow zijn andere delen van haar leven te zien dan in haar vlogs, benadrukt de presentatrice en vlogger. "In mijn vlogs deel ik heel veel over wat ik doe. Maar je ziet niet hoe ik naar een nieuwe samenwerking toeleef, en hoe mijn verloofde Resley en ik ons bedrijf runnen."

Ook hun zoon Frenky-Dean zal in de realityserie te zien zijn. "Hij kiest er natuurlijk zelf niet voor, maar vindt het prima. Toen hij de joekels van camera's voor het eerst zag, zei hij: 'Wow, nog meer vloggers!'" De nog titelloze show wordt vanaf komend najaar wekelijks uitgezonden op RTL 5 en Videoland.

Monica Geuze presentator nieuwe reeks Love Island

Plas is niet de enige vlogger die een nieuw programma krijgt op RTL. Monica Geuze neemt de presentatie van Love Island op zich.

Het programma zal vanaf komend seizoen alleen op Videoland te zien zijn, in tegenstelling tot de vorige reeks. Toen was de presentatie in handen van Holly Mae Brood en Viktor Verhulst. Het is niet bekend of zij het programma wederom presenteren.