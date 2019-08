De eigen nieuwsdienst die door Talpa was aangekondigd, bevindt zich nog in de onderzoeksfase. Eerder werd woensdag aangekondigd dat de dienst er niet zou komen, maar Talpa laat nu weten dat de ontwikkeling nog gaande is.

"In tegenstelling tot eerdere berichten stopt Talpa Network niet met de ontwikkeling van een nieuwe nieuwsvoorziening", laat het mediabedrijf in een persbericht weten.

"Het concept bevindt zich nog in de onderzoeksfase en Talpa Network komt met informatie hierover naar buiten op het moment dat de plannen definitief zijn."

Wel zullen zowel Hart van Nederland als Shownieuws op korte termijn worden uitgebouwd naar een crossmediaal nieuwsmerk, laat Talpa-woordvoerder Jacqueline Hekkers aan NU.nl weten naar aanleiding van berichtgeving in Het Parool.

"Hart van Nederland is zo'n sterk merk dat we dat verder willen uitbouwen", aldus Hekkers. "Dat heeft de komende tijd de absolute prioriteit. En daarnaast onderzoeken we wat we nog meer met nieuws kunnen doen."

Volgens Hekkers duurt het even voor de uitbouw gerealiseerd is. "Dat gaan we gefaseerd doen, maar dit jaar ga je er al veel van zien."

'Nog meer aan eisen hedendaagse consument voldoen'

Talpa had al tientallen redacteuren en andere werknemers aangenomen voor de nieuwsdienst, dat De Dag zal gaan heten. Zij gaan nu in principe aan de slag voor Hart van Nederland. "Hun kennis willen we heel graag blijven gebruiken", zegt Hekkers.

Talpa is volgens Hekkers blij met de nieuwe plannen. "Zeker, we zijn ontzettend blij dat we hebben gezien dat Hart van Nederland potentie heeft om nog sterker te worden. Daarmee kunnen we nog meer aan de eisen van de hedendaagse consument voldoen."

De plannen voor de nieuwsdienst, die in de loop van dit jaar gestart had moeten worden, werden eind vorig jaar aangekondigd door John de Mol. Eerder nam hij al persbureau ANP over. Met de nieuwe dienst wilde hij de concurrentie aangaan met de huidige online nieuwsdiensten.