Matthijs van Nieuwkerk is toegevoegd als één van de gasten in het nieuwe seizoen van Sterren op het Doek, meldt presentator Özcan Akyol woensdag op Instagram. Ook sporter Bibian Mentel zal geportretteerd worden in het programma.

Met Van Nieuwkerk en Mentel is de line-up van Sterren op het Doek compleet. Ook onder anderen presentatrice Floortje Dessing en zanger Waylon zullen te zien zijn in het programma.

Het Omroep MAX-programma was in 2015 voor het laatst te zien en keert in september weer terug op televisie. Bekende Nederlanders worden daarin door meerdere schilders vereeuwigd op een schilderij. De doeken worden daarna geveild voor het goede doel.

Akyol is de opvolger van presentatrice Hanneke Groenteman.

Sterren op het Doek is vanaf 3 september om 20:25 uur op NPO2 te zien.