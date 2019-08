Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor woensdagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Reportageserie: De opvolgers

22.15-23.00 uur op NPO1

De familie Van de Lageweg is wereldberoemd in de springpaardenbranche. Hun paarden worden in tientallen landen verkocht en de hengsten zijn populair bij andere fokkers. Vader Wiebke heeft het laatste woord, maar wie gaat hem straks opvolgen?

Comedyserie: Catastrophe

22.00-23.25 uur op BBC First

In het derde seizoen belanden de twee tegenpolen Rob en Sharon in een fikse relatiecrisis, nadat Rob een verdacht bonnetje heeft gevonden. Terwijl de twee de crisis proberen te bezweren, krijgen ze te maken met desastreuze sollicitatiegesprekken, vrienden in afkickklinieken, jaloerse collega's en gestoorde familieleden.

Reportageprogramma: Crème de la Crooswijk

22.45-23.45 uur op NPO3

Crooswijk is de oergezellige en sociale volkswijk in Rotterdam vol met kroegen en saamhorige buren. De grote angst van de wijkbewoners is dat hun volksbuurt snel zal transformeren tot een kille wijk met torenhoge huurprijzen. De plannen voor nieuwe appartementen liggen al klaar. De oorspronkelijke bewoners worden weggestuurd met een zogenaamde terugkeergarantie, maar bij terugkomst krijgen ze een nieuwe huurprijs voorgeschoteld die ze niet kunnen opbrengen.

Film: Johnny English Reborn

20.25-22.40 uur op SBS6

Nadat een missie in Afrika is uitgelopen op een van zijn grootste catastrofes, trekt de stuntelige spion Johnny English (Rowan Atkinson) zich terug in een Tibetaans klooster om naar zichzelf op zoek te gaan. Wanneer de Britse geheime dienst echter ontdekt dat de mysterieuze organisatie Vortex van plan is om een aanslag te plegen op het staatshoofd van China, wordt English opnieuw ingeschakeld om de agenten van Vortex te ontmaskeren.

Film: Fracture

23.00-1.15 uur op Net5

Wanneer Ted Crawford (Anthony Hopkins) erachter komt dat zijn vrouw hem bedriegt, schiet hij haar in koelen bloede neer. De politie arresteert Crawford en op de hoorzitting eist hij het recht om zichzelf te kunnen verdedigen. Willy Beachum (Ryan Gosling), een jonge en succesvolle advocaat, moet het openbaar ministerie vertegenwoordigen. Hij hoopt dat de zaak met staalhard bewijs snel afgelopen zal zijn. Maar Crawford heeft niet zomaar besloten om zichzelf te verdedigen.

