Luuk Ikink en zijn vrouw Simone Wijnands starten begin september met een dagelijkse podcast. De RTL Boulevard-presentator en de radio-dj presenteren aan hun eigen ontbijttafel OchtendPod, waarin zij in twintig minuten het laatste nieuws doornemen.

De podcast is een uitgave van het AD en de regionale titels van De Persgroep. Ikink en Wijnands bespreken zowel (regionaal) nieuws, sport als entertainment.

Het stel leerde elkaar op de School voor Journalistiek kennen. "De eerste radioshow die we ooit maakten, maakten we daar, samen", vertelt Wijnands in een persbericht. "We hadden toen nooit kunnen bedenken dat we zeventien jaar later, twee kinderen en een huwelijk verder, samen een dagelijkse ochtendshowpodcast zouden gaan maken."

"Ik begin straks mijn werkdag met een kop koffie, een goed ontbijt en wat pittige discussies met mijn vrouw. Zin in! Het is tijd voor een dagelijkse ochtendpodcast en ik ben blij dat ik die samen met Simone mag gaan maken", voegt Ikink toe.

De 35-jarige Wijnands maakt de podcast Podnataal, over bevallen en het moederschap. Ikink (36) is momenteel te zien als presentator van RTL Boulevard.