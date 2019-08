Badr Hari is het onderwerp van een documentaire bij RTL. De kickbokser maakt zich onder meer op voor een gevecht met Rico Verhoeven.

De kickboksers staan op 21 december nogmaals tegenover elkaar in de GelreDome in Arnhem. De documentaire zal dit najaar te zien zijn, zo maakt programmadirecteur Peter van der Vorst donderdag bekend tijdens de najaarspresentatie van RTL.

Gerard Joling gaat voor de commerciële omroep Joling en de buitenlanders maken, waarbij hij op bezoek gaat bij mensen uit allerlei culturen. De zanger heeft op Twitter regelmatig uitspraken gedaan over "buitenlanders", zo erkent hij. Daarom wilde hij eens gaan praten met de mensen waar hij uitspraken over doet.

Tijdens de presentatie bevestigde de programmadirecteur van RTL ook dat Eddy Zoëy aan de slag gaat voor RTL Boulevard. De televisiemaker, die in het verleden onder andere Take me Out (RTL), Nu we zijn er toch zijn (BNN) en Expeditie Robinson (RTL) presenteerde, keert na ongeveer vijf jaar terug bij de televisiezender.

Hij wordt toegevoegd aan het team met Marieke Elsinga, Ruben Nicolai, Vivienne van den Assem en Caroline Tensen.