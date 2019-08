Paul de Leeuw gaat bij RTL nieuwe programma's maken. "Eentje daarvan gaat over mensen die allemaal nummer één zijn", vertelde de presentator dinsdag in De Coen en Sander Show op Radio 538.

De Leeuw vertelde al een jaar bezig te zijn met het ontwikkelen van de nieuwe show.

Het nieuwe seizoen van Ranking the Stars is ook bij RTL te zien. "Of we iets gaan veranderen? Niks! Nou ja, jawel. We gaan een nieuwe opening doen."

De eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Ranking the Stars wordt op 4 september uitgezonden op RTL 5. Eerder was het programma te zien bij BNNVARA.