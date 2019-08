De publieke omroep heeft dinsdag zijn programmering voor de komende maanden bekendgemaakt. De kijker kan nieuwe reeksen van reeds beproefde concepten verwachten, maar de NPO zet ook in op nieuwe drama- en comedyseries.

Drama

Dit zijn Wij - vanaf 14 november

Een Nederlandse bewerking van de Amerikaanse hitdramaserie This is Us, met rollen voor Fockeline Ouwerkerk, Esmée van Kampen en Kay Greidanus. De serie van de KRO-NCRV draait om het wel en wee van verschillende generaties binnen een familie, gedurende verschillende decennia.

Stanley H - vanaf zondag 13 oktober om 20.15 uur op NPO3

In deze nieuwe dramaserie wordt het leven van een van de beruchtste criminelen gevolgd. Jeroen Spitzenberger kruipt in de rol van Stanley Hillis, de bankovervaller en drugscrimineel die in 2011 werd geliquideerd. De daders zijn nooit gepakt. Tom Oliehoek regisseert de vierdelige serie.

Harkum - vanaf dinsdag 20 oktober, NPO3, 21.45 uur

Deze komische serie over het fictieve dorpje Harkum draait om een groepje ambtenaren dat ineens 700 miljoen ter beschikking krijgt voor hun gemeente. Onder anderen Annet Malherbe en Jelka van Houten spelen mee.

Keizersvrouwen - vanaf zondag 10 november om 20.25 uur op NPO3

De ambitieuze Xandra Keizer (rol van Karina Smulders) raakt verzeild in een wereld vol seks, drugs en geweld wanneer ze een oude vriendin helpt bij de organisatie van een evenement voor haar escortbureau.



Het A-woord - vanaf woensdag 23 oktober, zes afleveringen om 21.25 uur op NPO1

Lies Visschedijk en Guy Clemens spelen de ouders van een gezin waarin het jongste kind autisme heeft.

Hoogvliegers - vanaf begin 2020, elke zaterdagavond

Deze achtdelige dramaserie van de EO gaat over de jonge Rutger, die een opleiding volgt bij de Koninklijke Luchtmacht. De serie wordt omschreven als "een heldenepos dat zich op verschillende continenten afspeelt en beslist niet onderdoet voor Top Gun". Met rollen voor Soy Kroon, Josha Stradowski, Fedja van Huêt en Gijs Scholten van Aschat.

Cultuur en informatie

Mannen in het wild - vanaf donderdag 5 september , NPO1, 21.25 uur

Bert van Leeuwen neemt in dit EO-programma zes mannen mee op reis naar de Italiaanse bergen, waar zij zowel lichamelijk als geestelijk op de proef worden gesteld.

De IJzersterkste - première niet bekend

Een programma dat wordt gemaakt om het schaatsen in Nederland te stimuleren. Met tips en trucs wordt geprobeerd Nederlanders terug te krijgen op het ijs, waarbij er ook aandacht wordt besteed aan voeding en gezondheid.

De Psycho Show - vanaf 4 september om 20.25 op NPO3

Filemon Wesselink en Sophie Hilbrand keren als presentatieduo terug in deze nieuwe show, waarin het brein en de psychologie van de mens onder de loep genomen worden.

In het voetspoor van Bach - vanaf dinsdag 8 oktober om 21.05 uur op NPO2

De destijds twintigjarige Bach liep in 1705 400 kilometer om zijn grote idool, componist en organist Buxtehude, te ontmoeten. Tijl Beckand reist langs deze route om de componist beter te leren kennen.



Sterren op het Doek - vanaf dinsdag 3 september, NPO2, 20.25 uur

Na vier jaar keert Sterren op het Doek met Özcan Akyol weer terug op Omroep MAX. Onder anderen Maarten van Rossem, Lee Towers en Waylon worden geportretteerd door een drietal kunstenaars.



Onrecht - vanaf woensdag 9 oktober, NPO3, 21.10 uur

Bram Krikke en Dennis Schouten helpen in dit nieuwe PowNed-programma slachtoffers van onrecht en staan hen bij om alsnog hun recht te halen.

Documentaire

Het raadsel Rembrandt - vanaf zaterdag 28 september, NPO2, 21.05 uur

Onno Blom, biograaf van Rembrandt, reist in de voetsporen van de kunstenaar om te ontdekken wie hij écht was. Dit probeert hij in vier afleveringen, waarin hij onder meer Leiden en Amsterdam bezoekt.

De Zaak van je Leven - vanaf woensdag van 4 september NPO2, 20.25 uur

In dit WNL-programma wordt door rechercheurs teruggeblikt op geruchtmakende moordzaken. Zo komen onder meer de moord op Mariska Peters en het Rozenmeisje uit Limburg aan bod.

De toekomst is fantastisch - vanaf donderdag 17 oktober, NPO3, 21.00 uur

Deze zesdelige serie is een mix van drama en documentaire, waarin visionaire wetenschappers en denkers van nu hun gedachten over de toekomst delen.

Een bezeten wereld. Nederland tussen de oorlogen - vanaf vrijdag 30 augustus, 21.05 uur, NPO2

Hans Goedkoop duikt in deze zesdelige geschiedenisserie in het zogeheten interbellum; de jaren tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Nederland maakt in deze jaren toenemende welvaart mee, maar ook een gevoel van onbehagen. Vanaf 8 september worden deze jaren ook belicht in een nieuwe reeks van de Zapp-comedy Welkom in de jaren 20 en 30.

How to be a man - vanaf dinsdag 5 november, NPO2, 20.25 uur

Het vervolg op de documentaireserie How to be gay van Margriet van der Linden. Zij gaat in deze serie op zoek naar het antwoord op de vraag hoe het tegenwoordig - in tijden van #metoo en toenemende emancipatie - is om jongen of man te zijn.

Terugkerende reeksen

Tevens zijn er komend najaar weer nieuwe reeksen te zijn van Maestro, Heel Holland Bakt, Boer zoekt Vrouw, Volle Zalen, Papadag, Flikken Rotterdam, CupCakeCup, VPRO Tegenlicht, De Wereld Draait Door, Bed & Breakfast, Dream School en Droomhuis Gezocht.