Koen Wauters presenteert binnenkort het zevende seizoen van Belgium's Got Talent. Hoewel hij "niets nieuws" ziet tijdens de audities, raakt hij er ook niet op uitgekeken.

"Voor alle deelnemers is het een hoogdag. Stuk voor stuk zijn het mensen die hun best komen doen en sterven van de schrik. Ik doe daar niet minachtend over. Integendeel, ik vind het knap. Het is ook een programma waarnaar je met de hele familie kunt kijken. Een familiezender heeft dat nodig", aldus Wauters in gesprek met Humo.

Naast de talentenjacht presenteert de Clouseau-zanger ook serieuze programma's als Over Winnaars, waarin Wauters nieuwe uitdagingen zoekt voor mensen met een fysieke beperking.

"Kijk, ik word 52. Als ik alleen maar talentenjachten en spielerei à la Wat een Jaar! zou doen, zou de voldoening minder groot zijn. Maar als ik mezelf zo serieus begin te nemen dat ik alleen nog Over Winnaars wil doen, ben ik mezelf óók niet meer. Het is juist de mix die mij bevalt."

'Er is genoeg waarover we ons hoofd breken'

Volgens Wauters heeft de kijker wel behoefte aan een beetje simpel amusement: "Er is al genoeg op deze wereld waarover we ons hoofd kunnen breken, van Trump over de Brexit tot het klimaat. Gelukkig is er nog een entertainmentsector die de mensen alleen maar wil vermaken. Met Clouseau is het net zo, als de mensen twee uur lang hebben kunnen meebrullen en zich amuseren: goed!"

Op de vraag of hij zelf ook naar alle uiteenlopende programma's waar hij bij betrokken is zou kijken, zegt Wauters: "Naar The Voice, Belgium's Got Talent en Over Winnaars zeker. Naar Beat VTM ook wel. Van Wat een Jaar! weet ik het nog zo niet, misschien dat ik dan voor een Netflix-serie ga. Verder verslind ik alle sport op tv. Kunnen we het daar niet over hebben?"