De talkshows op de late avond bij de publieke omroep beginnen vanaf januari een half uur eerder. Jinek en Pauw worden dan uitgezonden om 22.30 uur.

Eva Jinek zei in interviews meerdere keren dat zij graag zou zien dat haar dagelijkse programma iets eerder zou beginnen.

"Als ik om half twee 's nachts thuiskom van mijn werk, heb ik geen enkele aanspraak en moet ik op mijn tenen door het huis sluipen om niemand wakker te maken. Op een normaler tijdstip kun je je dag verwerken, maar zo laat in de nacht is er geen troost", aldus de presentatrice in gesprek met LINDA.

Of de wens van Jinek de reden voor de verschuiving is, zegt Frans Klein, directeur Video bij NPO, niet tijdens de seizoenspresentatie van de publieke omroepen. Hij zegt wel dat het fijn is de presentatrice tegemoet te kunnen komen. "En we weten dat veel kijkers de latenighttalkshow graag iets eerder willen zien."

Het hele nieuwsblok op NPO1 in de avond verschuift daardoor. Nieuwsuur begint een half uur eerder, om 21.30 uur, waar Jinek en Pauw op aansluiten. Na de talkshows komen het late NOS Journaal en het NOS Sportjournaal, dat naar NPO1 verhuist.

Geruchten over overstappen naar andere omroepen

Shula Rijxman, bestuursvoorzitter van de NPO, verwees in haar toespraak al naar de vele geruchten over mogelijke verhuizingen van Jinek, Jeroen Pauw en Matthijs van Nieuwkerk. Met name over Jinek en Van Nieuwkerk doen veel verhalen de ronde dat zij overwegen de overstap te maken naar de commerciële omroep.

Jinek bevestigde in LINDA met RTL in gesprek te zijn. In hetzelfde interview zei Van Nieuwkerk redenen te zien om in het voorjaar te stoppen met De Wereld Draait Door. De presentator maakt dat programma inmiddels bijna vijftien jaar.

"Lieve Eva, lieve Jeroen, lieve Matthijs. De publieke omroep heeft jullie groot gemaakt, jullie hebben de publieke groot gemaakt. En jullie zijn voorbeelden, rolmodellen voor nieuwe talenten. Dat is onbetaalbaar", aldus Rijxman.

De drie presentatoren waren niet aanwezig bij de presentatie en er werd niet verder ingegaan op de verhalen.

Bevrijdingsjournaals en -programma's

Tijdens de presentatie werd tevens bekendgemaakt dat de NPO in 2020 verschillende televisieprogramma's rondom het thema vrijheid zal uitzenden.

Het is dan 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. De NOS komt met verschillende zogeheten Bevrijdingsjournaals, die uitgezonden worden na het NOS Journaal van 20.00 uur.

Niet alleen de Tweede Wereldoorlog is een thema: ook andere vormen van vrijheid worden belicht, in de vorm van bijvoorbeeld Geboeid - Terug naar de plantage en Onze Jongens op Java.