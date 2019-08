Jeroom Snelders laat het in de Belgische versie van De slimste mens nauwelijks merken als hij iets grappig vindt, maar collega Jonas Geirnaert weet hoe hij hem aan het lachen krijgt.

"Jeroom bedient zich graag van harde humor. Als je goedemorgen zegt, krijg je niet zelden een cynische opmerking in je gezicht", zegt Geirnaert in een interview in het Belgische tijdschrift Humo.

"Maar ik heb zijn achillespees gevonden: zijn eigen medicijn tegen hem gebruiken. Door zelf nóg cynischer en grover te zijn - zeker omdat hij dat van mij niet gewend is. Dan zie je die snor toch éven opkrullen: het Jeroom-equivalent van een onbedaarlijke bulderlach."

Wanneer het nieuwe seizoen van het programma, dat in België De Slimste Mens ter Wereld heet, van start gaat, is nog niet duidelijk. In voorafgaande jaren gebeurde dat meestal in de maand oktober. Wel is de Nederlandse acteur Jeroen van Koningsbrugge al als eerste jurylid bekendgemaakt. Erik Van Looy zal het programma weer gaan presenteren.

De Nederlandse versie van het programma is al enkele weken bezig.