Johan Derksen was erop tegen dat Hans Kraay dit seizoen weer op maandagavond zou aanschuiven bij Veronica Inside. De analist vindt dat zijn collega in het weekend te veel te zien is bij Fox Sports

Daardoor zou Kraay niet veel meer toevoegen aan het voetbalpraatprogramma van Veronica. Dat vertelde Derksen maandagavond in Veronica Inside.

Derksen benadrukte Kraay een prima collega te vinden, maar volhardde aan tafel in zijn standpunt: "Op vrijdag ben je de hele avond in beeld. Zaterdag ben je in beeld en zondag ook nog eens van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. En dan kom je maandag hier bij ons. Dan heb je alle onderwerpen die wij hier bespreken al een keer de revue laten passeren."

"Absoluut niet", stelde Kraay. "Dus jij hebt er alles aan gedaan om mij van tafel te krijgen?" Derksen: "Nee, ik heb er niet alles aan gedaan. Maar ik heb wel naar voren gebracht dat jij te veel bij Fox te zien bent."

Volgens Derksen was zijn commentaar absoluut niet persoonlijk bedoeld. Daarnaast vertelde hij bereid te zijn zich te schikken als zijn collega's een andere mening zouden hebben: "Als democraat heb ik er geen enkele moeite mee. Als René (Van der Gijp)en Wilfred (Genee) er geen moeite mee hebben, vind ik het prima."