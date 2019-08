Ook het laatste koppel dat afgelopen seizoen meedeed aan het RTL-programma Married at First Sight is niet bij elkaar gebleven. Milly en Joost hebben een scheiding aangevraagd, meldt RTL Boulevard.

De andere vier koppels maakten eerder al bekend uit elkaar te gaan: bij drie gebeurde dat nog tijdens de opnames, bij Peter en Paul gebeurde dat naderhand.

Een eindredacteur van het programma laat aan RTL Boulevard weten dat Joost het lastig vond zich nu een 'echtgenoot' te moeten noemen. Het stel is op vriendschappelijke wijze uit elkaar gegaan.

In Married at First Sight geven twee mensen elkaar het jawoord zonder dat ze elkaar eerder hebben ontmoet. Op het moment dat de ceremonie van start gaat, zien de twee elkaar voor het eerst. Professionele matchmakers hebben de twee bij elkaar gezocht.

Het vierde seizoen van het programma werd gepresenteerd door Peter van der Vorst. Omdat hij inmiddels werkzaam is als programmadirecteur bij RTL heeft hij zijn presentatieklussen naast zich neergelegd. Carlo Boszhard zal het volgende seizoen presenteren.