De makers van Man Bijt Hond weten bijzondere mensen te vinden voor reportages, maar zijn er nooit op uit om makkelijk te scoren. Als een deelnemer spijt heeft na de opnames, wordt weleens een item weggegooid.

"De grens ligt bij het antwoord op deze vraag: denken we dat iemand er last van krijgt als dit wordt uitgezonden? Wij benaderen mensen met genade", aldus Michael Abspoel, de voice-over en de voormalige samensteller van het programma, in gesprek met de Volkskrant.

De makers, die maandag terugkeren met hun programma maar dan bij SBS, maakten bijna drieduizend afleveringen en hebben slechts enkele keren achteraf geoordeeld dat ze een citaat beter hadden kunnen weglaten.

Man Bijt Hond portretteerde ooit een man die een romantische relatie had met zijn 24 fietsen. 'Kees Fiets' onthulde daarin soms klaar te komen tijdens het fietsen. "Als een band te zacht wordt, dan voel je hem stoten."

Abspoel: "We hebben intern lang gediscussieerd over dat klaarkomen. Dat zou veel losmaken, wisten we. De reportage was ook mooi zonder die seks. Wat de doorslag gaf, is dat hij zelf per se wilde dat het op tv kwam. Zijn omgeving reageerde positief, gelukkig."

'Lachen, gieren, brullen'

De voormalige samensteller van het programma denkt dat sommige mensen Man Bijt Hond associëren met "lachen, gieren, brullen" doordat fragmenten te zien waren bij programma's als De Wereld Draait Door.

"Daar kozen ze niet voor beelden uit onze serie over kinderen met kanker, maar voor Nel Veerkamp die per ongeluk het kunstgebit van een vreemde in haar mond stopt. Dat begrijp ik wel, maar zoiets gaat een eigen leven leiden."