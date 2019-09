Presentator Özcan Akyol maakte de afgelopen tijd via zijn eigen Instagram-kanaal de verschillende gasten voor het nieuwe seizoen van Sterren op het Doek bekend. NU.nl stelt een overzicht samen wie er allemaal geportretteerd zullen worden.

Maarten van Rossem

De 75-jarige historicus, schrijver en presentator is al in onder meer de spelshow De slimste mens en het geschiedenisprogramma Hier zijn de Van Rossems te zien en zal nu door verschillende schilders geportretteerd worden. "Hij stond hoog op mijn verlanglijstje", laat Akyol weten.

Floortje Dessing

Onlangs werd bekend dat de 48-jarige presentatrice mee zal doen aan Sterren op het Doek. "De schilders waren héél blij met deze keuze", schrijft Akyol. "Hopelijk jullie ook."

Waylon

De 39-jarige zanger en tweevoudig Songfestival-deelnemer is een van de bekende Nederlanders die dit seizoen worden vereeuwigd op het schildersdoek.

Aart Staartjes

Sesamstraat-acteur Aart Staartjes laat zich voor het programma eveneens portretteren. De 81-jarige acteur moest begin dit jaar nog afzien van een rol in een toneelstuk omdat hij met gezondheidsproblemen kampt.

Caroline de Bruijn

Inmiddels is Caroline de Bruijn ruim twintig jaar te zien in Goede Tijden Slechte Tijden en binnenkort verschijnt de 57-jarige actrice ook in Sterren op het doek. "Nu maar hopen dat ik niet in de kofferbak van Ludo eindig omdat ik zo dicht bij zijn vrouw sta", aldus Akyol.

Matthijs van Nieuwkerk

Matthijs van Nieuwkerk is presentator van De Wereld Draait Door en College Tour. Van Nieuwkerk staat erom bekend niet graag geïnterviewd te worden of in de spotlights te staan.

Bibian Mentel

Sporter Bibian Mentel werd zesmaal Nederlands snowboardkampioene op de onderdelen halfpipe en snowboardcross. Ze behaalde gouden medailles op de Paralympische Spelen van 2014 en 2018. Mentel kampte meerdere keren met tumoren in haar lichaam en maakte eind juli bekend dat de kanker voor de elfde keer was teruggekeerd.