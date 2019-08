Art Rooijakkers heeft vrijdag de laatste aflevering van Zomer met Art gepresenteerd. De presentator zegt veel plezier te hebben beleefd aan zijn eerste talkshow.

De laatste uitzending van de reeks begon met lovende woorden van zijn gast van die week, Erica Terpstra. De oud-staatssecretaris zegt te hebben genoten van Rooijakkers: "Je bent vol compassie met je gasten. Veilig, meelevend, respectvol, en daar heb ik grote bewondering voor."

"Je bent eigenlijk in persoon datgene dat ik geleerd heb van de dalai lama", vervolgt ze haar lofzang. "Het maakt niet uit wat je doet, als je maar het beste uit jezelf haalt en dat met anderen deelt. Elke dag. En dat doe jij", aldus Terpstra.

Eerder zei Rooijakkers in RTL Boulevard al dat hij zijn eerste talkshow op tv met veel plezier gepresenteerd heeft. Hij zong naar eigen zeggen vrijdagmiddag zelfs een afscheidslied voor zijn redactie. Echt terugkijken kan de presentator echter nog niet: "Vraag me dat over twee weken nog maar eens, het was een ware flipperkast."

Op de vraag of hij blij is dat de tien weken erop zitten, antwoordt Rooijakkers bevestigend. Hij vond het erg leuk, maar is vooral blij dat hij zijn gezin weer ziet. Zijn twee jonge kinderen riepen de laatste weken enkel nog "papa moe" en "papa werken", vertelde hij.

Begin september zal Beau van Ervan Dorens het talkshowstokje van Rooijakkers overnemen en beginnen met zijn nieuwe talkshow, Beau.