Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor zaterdagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Muziekprogramma: Beste Zangers

20.30-21.30 uur op NPO1

Afgelopen seizoen werden er twee hits geboren in Beste Zangers: Duurt Te Lang van Davina Michelle en Zij Weet Het van Tino Martin. Zal het ook dit jaar weer raak zijn? Jan Smit vertrekt opnieuw naar Ibiza, nu met onder anderen operazanger Henk Poort, metalzangeres Floor Jansen en Samantha Steenwijk.

Bekijk hier de beste optredens van voorgaande seizoenen.

Concert: Uitmarkt: The Kik

21.05-22.00 uur op NPO2

The Kik is groot bewonderaar van Boudewijn de Groot en speelt daarom in november zijn albums Voor de Overlevenden en Picknick van begin tot eind in de Rotterdamse Ahoy. Op de Uitmarkt in Amsterdam brengen ze vast de hoogtepunten uit hun show ten gehore.

Bekijk ook welke nieuwe films en series naar Netflix komen in september.

Wetenschapsprogramma: DWDD University presenteert

21.30-22.30 uur op NPO1

Dieren hebben allerlei bijzondere zintuigen, zogenaamde 'superzintuigen'. Bioloog Freek Vonk is de perfecte persoon om daarover te vertellen, en met een flinke dosis enthousiasme legt hij uit hoe een varaan geuren proeft en een reuzeninktvis in de duisternis jaagt.

Film: Twister

20.30-22.45 uur op Veronica

Weerman en oud-tornadojager Bill Harding (Bill Paxton) wil dat zijn ex Jo (Helen Hunt) de scheidingspapieren tekent zodat hij met zijn nieuwe vriendin kan trouwen, maar een reeks krachtige nieuwe stormen gooit roet in het eten. Voor ze het weten, maken de oud-geliefden opnieuw deel uit van het team wetenschappers dat met gevaar voor eigen leven tornado's bestudeert, om zo in de toekomst de schade te kunnen beperken.

Bekijk ook dit lijstje met nieuwe films en series die afgelopen week op Netflix verschenen.

Film: Cry-Baby

20.30-22.05 uur op SBS9

Wade 'Cry Baby' Walker (Johnny Depp) is lid van de beruchte groep Drapes, die door de brave groep Squares als criminelen wordt beschouwd. Op een dag wordt Wade verliefd op Allison Vernon Williams en zij valt ook voor zijn charmes. De relatie zorgt echter voor problemen: de ex van Allison, een Square, kan niet verkroppen dat zij met een Drape omgaat.

Bekijk ook deze films van Johnny Depp.