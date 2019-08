Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vrijdagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Reportageserie: Meer dan goud

21.35-22.25 uur op NPO1

Oud-volleyballer Bas van de Goor reeg in zijn carrière de medailles aan elkaar. Maar het leven van de Brabander kende naast die ups ook een flink aantal medische downs. Naast diabetes werd hij getroffen door een TIA, hepatitis en de ziekte van Pfeiffer. De grootste klap kwam echter in 2016, toen hij de diagnose lymfeklierkanker kreeg.

Cultureel programma: Uitmarkt 2019, De Opening

21.10-22.00 uur op NPO2

Het is inmiddels vaste prik: de Uitmarkt in Amsterdam. Het is het evenement waarmee het culturele seizoen officieel wordt geopend. Dit jaar gebeurt dit door onder anderen Vjeze Fur, The Kik en Trijntje Oosterhuis.

Realityprogramma: Bad Chad Customs

22.30-23.30 uur op Discovery Channel

Chad Hiltz is een soort verre neef van MacGyver, die van een stuk oud ijzer binnen een handomdraai een flitsende auto bouwt. En dat allemaal zonder voorkennis: Chad heeft het zichzelf gewoon aangeleerd. Hij bouwt in zijn garage een elegante, unieke coupé. Voor de bouw maakt hij gebruik van oude onderdelen, gerecycled metaal en een roestige Studebaker Commander uit 1939.

Film: Kill Bill: Vol. 1

20.25-22.10 uur op NPO3

Huurmoordenaar The Bride wordt, hoogzwanger, op haar eigen bruiloft neergeschoten door haar opdrachtgever Bill en zijn handlangers. Ze overleeft de aanslag, maar door een kogel in haar hoofd ligt ze vier jaar in coma. Als ze bijkomt, is ze compleet over de rooie en vastbesloten om wraak te nemen. Ze gaat op zoek naar de bendeleden om ze één voor één te vermoorden en bewaart Bill tot het laatst.

Film: The First Wives Club

20.30-22.40 uur op RTL 8

De drie hartsvriendinnen Brenda Cushman, Elise Atchiso en Annie Paradis zijn van middelbare leeftijd en beklagen zich over hun huwelijksleven. Het drietal besluit wraak te nemen op hun overspelige mannen en vormt een pact: The First Wives Club. De drie hoofdrolspeelsters, die tijdens de opnamen alle drie vijftig werden, hebben duidelijk veel lol en zetten het trio met pit neer.

