De eerste aflevering van spelshow Miljoenenjacht op SBS6 is op zondag 8 september te zien.

Eerder werd al bekend dat het populaire Miljoenenjacht, dat gepresenteerd wordt door Linda de Mol, mee zou verhuizen van RTL naar Talpa. Het programma is vijf weken te zien op zondagavond om 20.00 uur.

Miljoenenjacht gaat alweer het 35e seizoen in. De eerste kandidaat die naar huis ging met een geldbedrag won 10.000 gulden. Het hoogst gewonnen bedrag is 10 miljoen gulden. Het totaalbedrag uitgekeerd in alle finales in de studio is maar liefst 43.887.810 euro.

Afgezien van een aantal nieuwe spelonderdelen, die in de uitzendingen duidelijk worden, is er weinig veranderd aan het succesvolle format. "We wonen in een nieuw huis, maar het staat nog wel in dezelfde straat, zou je kunnen zeggen", aldus presentatrice Linda de Mol.