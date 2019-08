KRO-NCRV heeft de eerste foto gedeeld van het nieuwe seizoen van Boer zoekt Vrouw. Zoals gebruikelijk zijn de kandidaten nog onherkenbaar, maar deelt de omroep wel vast de eerste informatie.

De jongste deelnemer dit seizoen is 25 jaar, de oudste is 61. Ze wonen verspreid over het hele land en werken onder meer in de akkerbouw, melkvee en op een zorgboerderij. Op de nieuwe foto is ook te zien dat er opnieuw een vrouw meedoet.

"Je kan je verheugen op tien heel leuke, totaal andere boeren dan andere jaren", vertelt presentatrice Yvon Jaspers. "Ook dit jaar zijn we van Drenthe en Friesland naar Zeeland en Brabant gereden om een portret van de boeren te maken. Wie zijn het en waar zijn ze naar op zoek? Daarvoor moet je 1 september kijken!"

Vrijgezellen in Nederland kunnen zoals gebruikelijk een brief sturen via Boerzoektvrouw.nl, waar vanaf 1 september van iedere deelnemer meer informatie zal verschijnen.

De serie, waarin de zoektocht van de vijf boeren met de meeste brieven wordt gevolgd, is vanaf begin 2020 te zien op televisie. De liefdesperikelen van de vijf boeren met de minste brieven zijn te volgen in een online serie.