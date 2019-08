Art Rooijakkers is door Peter van der Vorst gekozen om de opvolger van Van Der Vorst Ziet Sterren te presenteren, meldt RTL Boulevard.

Van der Vorst nam eerder dit jaar de functie van programmadirecteur aan bij RTL, waardoor hij stopt met zijn werkzaamheden als presentator. Hij maakte zestien seizoenen van het programma Van Der Vorst Ziet Sterren waarin hij beroemdheden in binnen- en buitenland bezoekt.

Rooijakkers neemt het concept over en werd hiervoor persoonlijk benaderd door Van der Vorst. "Ik vind het spannend, eervol en heel bijzonder dat hij me hiervoor gevraagd heeft", zegt Rooijakkers, die momenteel de talkshow Zomer Met Art presenteert.

De presentator was in het laatste seizoen van Van Der Vorst Ziet Sterren zelf te gast. "Het was als een snuffelstage. Daardoor weet ik al een beetje hoe het andersom werkt", aldus Rooijakkers. Hij benadrukt dat hij een andere werkwijze zal hanteren dan zijn voorganger. Hoe het programma onder leiding van Rooijakkers gaat heten, is nog niet bekend.

Rooijakkers presenteerde eerder de show Iedereen Had Het Erover. Voor dit programma bezocht hij Nederlanders die op een bepaald moment onderwerp van gesprek waren. Voor zijn overstap naar RTL was hij vooral bekend als het gezicht van spelshow Wie Is De Mol?.