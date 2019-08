Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor donderdagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Realityprogramma: Grenzeloos Talent

21.45-22.45 uur op NPO3

In dit nieuwe programma volgt Filemon Wesselink twaalf vluchtelingen die met vallen en opstaan een baan proberen te vinden in ons land.

Bakwedstrijd: The Great British Bake Off

20.35-21.40 uur op NPO1

Eerst waren er twaalf bakkers, nu zijn er nog maar drie over. Maar er kan er maar één uitgeroepen worden tot winnaar van The Great British Bake Off. In de allerlaatste signatuuropdracht moeten de bakkers met donuts in de weer en worden er onberispelijke decoraties van ze verlangd. En op de laatste dag staan de finalisten voor een spectaculaire laatste uitdaging: een complex, gelaagd en eetbaar landschap waarmee ze de titel kunnen winnen.

Documentaireserie: Serial Killer: Devil Unchained

21.00-23.00 uur op ID

In 2016 wordt Kala Brown bevrijd uit een scheepscontainer waarin ze twee maanden lang is vastgehouden en misbruikt. De container staat op het terrein van makelaar Todd Kohlhepp, die al snel ontmaskerd wordt als een nietsontziende seriemoordenaar. En dat is nog maar het begin. Een must-see voor iedereen die gek is op truecrimedocu's als Making a Murderer.

Realityprogramma: Mr. Frank Visser: Hoe is het nu met?

21.30-22.35 uur op SBS6

Viktor Brand gaat terug naar twee letterlijk slaande ruzies: de Zeeuwse families die vanwege een sloot op de vuist zijn gegaan en Marc die zijn buren te lijf is gegaan vanwege geluidsoverlast.

Film: Midnight in Paris

21.15-22.45 uur op Canvas

Gil is een aspirant-schrijver die met zijn verloofde Inez en haar ouders een bezoek brengt aan de stad van de liefde, Parijs. In tegenstelling tot de welgestelde Inez, die niets ziet in een onzeker kunstenaarsbestaan, valt Gil direct na aankomst al voor de artistieke charme van de lichtstad. Wanneer hij tijdens een nachtelijke wandeling op een wel heel bijzondere wijze wordt meegevoerd in de bruisende geschiedenis van de stad, is dit voor Gil reden om zijn huidige situatie eens onder de loep te nemen: is het leven daar nu echt zoveel mooier, of lijkt dat maar zo?

