Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor woensdagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Misdaadserie: Vera

22.00-23.30 uur op NPO1 Extra

Je zou het op het eerste gezicht niet zeggen, maar Vera Stanhope is een boevenvanger van de hoogste klasse. Ze krijgt dit seizoen hulp van een nieuwe partner, de ietwat ondeugende Aiden. Zijn hulp is hard nodig als het lichaam van een vrouw wordt aangetroffen in een uitgebrande caravan op een vakantiepark.

Documentaire: 3Doc: Hockeymeisjes

23.05-23.55 uur op NPO3

Landskampioen word je niet zomaar. Zo moeten afleidingen zo veel mogelijk worden vermeden. Maar blijft er dan nog tijd over om te genieten van de sport? We volgen de hockeymeisjes van AH&BC uit Amsterdam-Zuid in hun jacht op een plek in de top.

Hou je van docu's? Binge al deze documentaires op Netflix

Realityprogramma: De Opvolgers

22.15-23.00 uur op NPO1

Sander Schimmelpenninck gaat op bezoek bij de familie Kras. Kun je rijk worden van troep? Jazeker, dat bewijst deze Volendamse familie. In de jaren vijftig begon opa Kras als voddenboer, maar inmiddels zijn de leden van de familie afvalmiljonairs door slim te investeren en vooral hard te werken.

Film: Johnny English

20.35-22.30 uur op SBS6

De Britse geheime dienst verliest in één klap zijn elitespionnen door een bomaanslag tijdens de begrafenis van een van hun agenten. Noodgedwongen neemt MI7 zijn toevlucht tot Johnny English (Rowan Atkinson), een werknemer die niet bekendstaat om zijn bekwaamheid. Als de Britse kroonjuwelen worden gestolen, is de crisis in Engeland compleet.

Voor nog meer humor kun je deze stand-upcomedyspecials op Netflix kijken

Film: JCVD

23.05-1.10 uur op RTL 7

Actieheld Jean-Claude Van Damme is in deze satirische film over zijn hoogtepunt heen. Zijn films worden steeds slechter, terwijl hij het geld hard nodig heeft om de puinhopen in zijn privéleven op te ruimen. Hij verliest de rechtszaak om de voogdij over zijn dochtertje Gloria te krijgen. De Belg wil in hoger beroep, maar kan dit niet betalen. Hij besluit terug te keren naar zijn geboortestad Brussel, in de hoop daar rust te vinden. Die rust zal echter van korte duur zijn.

Bekijk ook dit lijstje met nieuwe films en series die afgelopen week op Netflix verschenen