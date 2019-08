Jan Rietman keert in september eenmalig terug met zijn populaire radioprogramma Los Vast. Bijna dertig jaar na de laatste aflevering is het programma te horen in De week van de jaren tachtig op NPO Radio 5.

"Helaas bestaan dit soort programma's, waarin artiesten live hun muziek laten horen, bijna niet meer, omdat er geen geld voor zou zijn. Een half jaar geleden zei ook Jan Slagter dat het toch wel een leuk idee zou zijn. Maar om dit zomaar even te doen? Daar had ik geen zin in", aldus de radiomaker in gesprek met De Telegraaf.

Uiteindelijk vonden Rietman en Slagter een manier waarop ze beiden tevreden waren met de terugkeer: in het Oude Luxor Theater in Rotterdam wordt het radioprogramma, dat van 1977 tot en met 1990 werd gemaakt door de NCRV, nog één keer gemaakt.

Artiesten van toen nu ook op het podium

Met Los Vast kreeg de radiomaker drie keer de Kuip en vijftien keer Ahoy vol. Inmiddels is Rietman in contact met wat artiesten die destijds op het podium stonden, die enthousiast zijn over de terugkeer.

"Iedere dag is er weer het goede nieuws dat er een artiest is bijgekomen. Inmiddels hebben we al een prachtige lijst met namen: Henk Westbroek van het Goede Doel, Nol Havens van VOF de Kunst, Erik Mesie met Toontje Lager, Lee Towers, Drukwerk, Jan van der Meij en Hans de Booi staan nu al vast, maar er komt nog veel meer."

De 66-jarige Rietman is op zaterdag 21 september te horen bij NPO Radio 5 op hetzelfde tijdstip als toen: van 12.00 tot 14.00 uur.