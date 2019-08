Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor dinsdagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Reportageserie: Lauren! Ik wil een kind

21.05-21.55 uur op NPO3

Voor een hoop mensen is het krijgen van kinderen helemaal niet zo vanzelfsprekend. Lauren Verster volgt twee jaar lang stellen en singles die een kinderwens hebben, maar bij wie het maar niet wil lukken. Is het onmogelijke dan toch mogelijk?

Reportageserie: Make Holland Great Again

20.20-21.05 uur op NPO3

YUNG DWDD-reporter Sahil Amar Aïssa had de afgelopen maanden één missie. Een geheime missie nog wel: het land een beetje beter maken. We zien met z'n allen dagelijks dingen die beter kunnen. En als niemand iets doet, verandert er ook niets, toch?

Documentaire: In naam van het volk

21.10-22.00 uur op NPO2

De laatste stop in Erik Dijkstra's rondje langs populistische Zuid-Amerikaanse leiders is Argentinië. Hier drukte Eva Perón als First Lady een dikke stempel op het beleid van haar man. En hoewel ze bekendstaat als heilige weldoener, was ze stiekem een gehaaide politica die over lijken ging om aan de macht te blijven.

Film: Basic Instinct

20.30-23.00 uur op SBS9

Politieman Nick Curran (Michael Douglas) wordt belast met het onderzoek naar de moord op een voormalig popzanger. De man werd doorboord met een ijspriem nadat hij tijdens een seksspelletje was vastgebonden aan zijn bed. Getuigen merkten dat de zanger kort voor zijn dood in het gezelschap van zijn vriendin was, de bekende auteur van romans Catherine Tramell (Sharon Stone).

Documentaire: Savage Builds

20.30-21.30 uur op Discovery Channel

Als kind leer je dat je niet met je eten mag spelen en je mag er al helemaal niet mee gooien. Adam Savage trekt zich daar helemaal niks van aan en heeft een episch voedselgevecht met collega Tory Belleci. De twee bedenken allerlei rare machines om eten naar elkaar te smijten.

