Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor maandagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Kookprogramma: Uit mijn keuken

19.05-20.00 uur op NPO1

In dit nieuwe Omroep MAX-programma genieten vijf koppels elke werkdag van een lekkere maaltijd in elkaars huiskamerrestaurant. De Drentse Hélène en Gerrit bijten het spits af met een mediterraan vijfgangendiner. Vallen hun kookkunsten wel in de smaak?

Datingprogramma: First Dates Ireland

19.25-20.25 uur op NPO3

Soms spatten de vonken ervanaf, regelmatig wil je achter je bank kruipen van plaatsvervangende schaamte: First Dates is onweerstaanbaar herkenbaar en wellicht daarom zo'n succes. Wereldwijd. Want terwijl het ooit begon in de Verenigde Staten, is het programma inmiddels in ruim twintig landen te zien. Ook in Ierland, waar maître Mateo en barman Ethan de scepter zwaaien.

Film: Percy Jackson & The Lightning Thief

20.30-22.50 uur op Net5

De rebelse tiener Percy Jackson (Logan Lerman) staat op het punt om van school gestuurd te worden. Dat is echter niet zijn grootste probleem. Hij ontdekt namelijk dat hij de afstammeling is van een Griekse god, waarna hij in een avontuur belandt om de eeuwig ruziënde goden het bij te laten leggen.

Consumentenprogramma: Radar Extra: The Implant Files - De resultaten

20.35-21.25 uur op NPO1

Begin 2019 nam Radar samen met dagblad Trouw, het initiatief voor een wereldwijd onderzoek naar medische implantaten. Het kan hier gaan om pacemakers, kunstheupen, maar ook borstimplantaten. Deze implantaten bleken niet zonder risico, maar hoe zit het nu?

Film: The Terminal

20.30-23.05 uur op RTL 8

Wanneer de Oost-Europese Viktor Navorski (Tom Hanks) aankomt op luchthaven JFK in New York, krijgt hij te horen dat zijn land Krakozhia een onbekende status heeft verkregen door de recent uitgebroken oorlog. Hierdoor mag hij de Verenigde Staten niet in en uit. Viktor is genoodzaakt zijn tijd op de luchthaven door te brengen en leert tijdens zijn verblijf steeds meer mensen kennen. Maar zijn aandacht wordt het meest getrokken door een stewardess, die regelmatig een tussenstop maakt op de luchthaven.