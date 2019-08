Martien Meiland, de opvallende hoofdfiguur van de realityserie Chateau Meiland, laat kandidaten kostbaar bezit op waarde schatten in een nieuw programma op SBS6.

Begin augustus communiceerde Meiland in Privé al dat hij een programma zou gaan presenteren bij SBS6. Moederconcern Talpa wilde daar destijds echter niets over loslaten.

Maar nu is de kogel door de kerk; het nieuwe programma heet Cash or Trash, zegt Meiland in een video op Instagram. In het programma buigen vijf verschillende handelaren zich over een bepaald voorwerp.

Het is nog onbekend wanneer de eerste aflevering te zien is. Het programma gaat eerst op zoek naar kandidaten.

Chateau Meiland gaat weer verder

Vanaf 26 augustus is er wel al een nieuwe reeks te zien van Chateau Meiland, de realityserie rondom Meiland die met zijn familie een bed and breakfast in Frankrijk opzet.

De logeerplek is door de populariteit van het programma al volgeboekt tot eind 2020.

Meiland en zijn vrouw Erica deden in 2006 al mee met het programma Ik Vertrek, waarin ze een kasteel om wisten te bouwen tot een succesvol hotel. Na twee jaar besloot de familie wegens heimwee terug te keren naar Nederland.