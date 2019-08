Michael Abspoel, de man achter de voice-over van het programma Man Bijt Hond, heeft niet alleen profijt van zijn stem. In het echte leven voelt het als een last, zegt hij zaterdag in het AD.

"Het is the voice you love to hate. Iedereen herkent mijn stem. Het is een eeuwige druppel die op je kop valt. Ik ben regelmatig voor ander inspreekwerk afgewezen. Het is een soort Swiebertje-effect. Dat is het lot van de hond."

De 61-jarige Abspoel was zestien jaar lang te horen in het programma dat destijds nog door NCRV werd gemaakt, maar binnenkort - mét Abspoel - terugkomt op SBS6.

Volgens hem heeft Man Bijt Hond na al die jaren niet aan kracht ingeboet. Dat komt vooral doordat de 'normale Nederlander' altijd centraal staat. "Dat geldt voor de politiek, maar ook voor de media. We bleven weg bij Linda de Mol of Wendy van Dijk, we zochten juist de gewone man in de Randstad en in de provincie."

"We belden aan rond etenstijd en gingen op zoek naar onderliggende verhalen. In de beginperiode was dit vreemd. Nederlanders zijn bang dat je blijft eten, we tellen nog altijd onze aardappelen. Als ze merkten dat je geen kwade bedoelingen had, kwamen de verhalen."

Nel Veerkamp en Rapper Sjors

Het programma zorgde er ook voor dat ogenschijnlijk normale Nederlanders opeens BN'ers werden. Zo konden bijvoorbeeld Nel Veerkamp en Rapper Sjors kortstondig van hun bekendheid genieten. Ook in het nieuwe seizoen zal zo'n persoon weer naar voren komen, verwacht Abspoel.

"Ik ben heel nieuwsgierig welke mensen we tegenkomen. Vroeger wist ik van elke spijker wanneer hij erin geslagen werd, nu ben ik alleen de stem van het programma. Dus ook voor mij is het afwachten, maar Nederland zit vol met bijzondere figuren."

Man Bijt Hond is vanaf 26 augustus dagelijks op SBS6 te zien.