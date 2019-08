René van der Gijp is ervan overtuigd dat kijkers van Veronica Inside grappen over homoseksuelen niet serieus nemen, zegt de voetbalanalist in een interview in de Volkskrant.

"100 procent. Dat weet ik zeker", aldus Van der Gijp, die er naar eigen zeggen een tolerante leefwijze op nahoudt. "Of er nou twee mannen op elkaar gaan liggen, twee vrouwen, twee honden, twee kamelen, het zal mij echt een pleuriszorg zijn. Het interesseert mij helemaal niks."

Toen hij in februari 2018 de Vlaamse tv-verslaggever Boudewijn Van Spilbeeck in het programma imiteerde door een pruik op te zetten, deed hij dat omdat de aandacht voor de Belg hem irriteerde. "Ik vond het heel erg om die man gaan toen."

"Die deed voor het eerst een pruikkie op op tv. Een man met een pruikje zoals je ze met carnaval ook tegenkomt. Ik zat maar aan één ding te denken: wat moet die man zijn dochter denken? Voor mij was het een beetje wat ik altijd vind: je mag nog zoiets geks hebben, val er een ander niet mee lastig."

'Ik doe morgen een pruikkie op'

Van Spilbeecks publieke transitie van man naar vrouw viel bij Van der Gijp "gewoon niet lekker". "Toen dacht ik: ik doe morgen ook een pruikkie op. Ik hoefde alleen Mieke maar te bellen van de make-up. Ik zeg: Mieke, heb jij thuis nog een wit pruikje liggen? Ja hoor, zei ze. Ik zei: neem mee, dan zet ik hem op."

Op de vraag wat hij met zo'n actie wil bereiken, zegt Van der Gijp: "Helemaal niks, echt niet."

Verderop in het interview stelt Van der Gijp echter dat hij beseft dat zijn woorden en daden in het programma veel impact kunnen hebben: "Ik hoop altijd maar dat mensen denken: als je zo veel live-tv maakt, komt er ook weleens wat uit dat nergens over gaat of niet handig is."