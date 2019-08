De talkshow van de Amerikaanse televisiepresentator Jimmy Kimmel is berispt door de Federal Communications Commission (FCC). De Amerikaanse waakhond legde zender ABC een boete van 395.000 dollar (355.000 euro) op omdat in de talkshow meerdere malen het presidentiële alarm werd getest.

Ook Animal Planet kreeg een boete opgelegd, schrijft The Hollywood Reporter vrijdag.

Door de actie van Jimmy Kimmel Live! kregen 200 miljoen Amerikaanse telefoons op 3 oktober 2018 een waarschuwingssignaal. Het systeem is bedoeld om burgers zo snel mogelijk in te lichten bij grote dreigingen als een raketaanval of natuurramp.

Ook Animal Planet moet in de buidel tasten, omdat het een alarmtoon verwerkte in een programma over natuurbeheer. De zender moet zo'n 61.000 euro betalen.

Daarnaast kreeg televisiezender AMC, waarop de hitserie The Walking Dead wordt uitgezonden, een stevige boete van zo'n 94.000 euro van de FCC. In de serie waren een aantal keren alarmtonen te horen.