Presentatrice Marlijn Weerdenburg duikt voor het programma Aan 't Zand bij Omroep MAX in de wereld van de zandkunst. Een zandkasteel bouwen op het strand heeft namelijk iedereen weleens gedaan, maar hele kunstwerken uit zandkorrels creëren is maar voor een select gezelschap weggelegd.

"Toen het programma op mijn pad kwam, had ik eigenlijk nog geen beeld bij de wereld van zandkunstenaars en moest ik vooral denken aan mensen met een emmertje en schepje", vertelt Weerdenburg aan NU.nl. "Het sprak me niet direct aan, totdat ik me ging verdiepen in de enorme wereld die erachter schuilgaat."

Aan 't Zand wordt uitgezonden door Omroep MAX, dat met programma's als MAX vakantieman en We zijn er Bijna! een miljoenenpubliek trekt.

Weerdenburg hoopt natuurlijk dat ook haar programma een succes wordt, maar probeert zich niet te veel met kijkcijfers bezig te houden. "Dan verlam je, terwijl ik het juist zo leuk heb gehad die twee weken van de opnames. Ik voel die druk ook niet vanuit de omroep", zegt ze.

'Ik vind het jammer als een programma stuk gemonteerd wordt'

Weerdenburg geeft toe dat ze wel zenuwachtig werd nadat ze had toegezegd. Ze presenteerde wel al De Nieuwe Lekkerbek met André van Duin, maar dit is de eerste presentatieklus voor Omroep MAX die ze in haar eentje uitvoert. "Ik vind het een eer en neem het heel serieus. Ik wil alles zo goed mogelijk doen, dus dat zorgde wel voor wat slapeloze nachten waarin ik me afvroeg of ik het wel zou kunnen."

De presentatrice, actrice en zangeres waagt zich niet aan een verklaring voor het recente succes van Omroep MAX-programma's als We zijn er Bijna! en Denkend aan Holland, maar vertelt wel waarom ze er zelf graag naar kijkt. "Het is allemaal wat trager qua montage en ik houd wel van slow tv. Je ziet echte gesprekken waarin ook stiltes vallen."

"De kneuterigheid kan ik erg waarderen, omdat het oer-Hollands is. De programma's zijn herkenbaar uit het dagelijkse leven en het hoeft niet steeds sneller met meer sterren. Ik vind het zo jammer als een programma helemaal stuk gemonteerd wordt."

'Ik hoef me zelf niet zo nodig aan de zandkunst te wagen'

In haar nieuwe programma nemen zes Nederlandse zandkunstenaars het in vier afleveringen tegen elkaar op, waarbij steeds een deelnemer afvalt tot de winnaar bekend is.

"In iedere aflevering moeten de deelnemers twee opdrachten doen, waarvan de grote zo'n twaalf tot zestien uur in beslag neemt. Soms waren we twee dagen aan het draaien. Ik loop er dan tussendoor om de kunstenaars beter te leren kennen en het gesprek met ze aan te gaan. Soms mocht ik zelfs meehelpen, al stond ik dan zelf meer zand aan te harken dan echt aan de kunstwerken te knutselen", lacht ze.

Weerdenburg heeft dan ook niet de ambitie om zelf met zand aan de slag te gaan. "De kunstenaars zeiden me dat ik het virus vanzelf te pakken zou krijgen, maar dat is eigenlijk niet gebeurd. Ik bewonder enorm wat ze doen en zou zo een tweede seizoen willen maken, maar ik hoef mezelf er niet zo nodig aan te wagen. Het is echt heel moeilijk, vooral voor iemand die niet kan ontwerpen en tekenen, zoals ik. Op vakantie maakte mijn vriend ook alle zandkastelen met ons zoontje. Dan kan ik lekker liggen en een boek lezen."

Aan 't Zand is vanaf 4 september vier weken lang op woensdag om 20.30 uur op NPO1 te zien.