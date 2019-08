Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor zaterdagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Muziekprogramma: Het Prinsengrachtconcert 2019

21.20-22.30 uur op NPO2

Pekka Kuusisto is violist, componist, improvisator én dirigent. Hij speelt sinds zijn derde viool en won in 1995 het Internationale Jean Sibelius Vioolconcours. De Fin is de hoofdgast van deze editie van het Prinsengrachtconcert.

Theatershow: Harrie Jekkers & Klein Orkest

21.30-22.30 uur op NPO1

Cabaretier Harrie Jekkers en zijn Klein Orkest trokken met klassiekers als Koos Werkeloos en Over de Muur jarenlang volle zalen. Lange tijd leek het erop dat 'Haagse Harrie' het podium nooit meer op zou klimmen, maar niets is minder waar. Hij keert terug de theaters in met een programma over én door Klein Orkest.

Realityprogramma: Ik Vertrek

20.30-21.30 uur op NPO1

Melkveehouder Han Reesink wordt gek van de regeltjes die het boeren in Nederland onmogelijk maken en hij wil emigreren naar Australië om daar een nieuw boerenbedrijf te starten.

Muziekprogramma: Lowlands 2019

22.30-00.10 uur op NPO3

De line-up van de 29e editie van festival Lowlands zit weer vol hoogtepunten en nieuwe ontdekkingen. Kijk en luister naar de optredens van De Staat, Twenty One Pilots, Billie Eilish en A$AP Rocky. Eva Koreman, Sagid Carter en Tim den Besten doen verslag.

Film: Noah

20.30-23.15 uur op Veronica

Noah vertelt het epische Bijbelverhaal van de ark van Noach. In een wrede wereld zonder hoop, zonder regen en zonder gewassen, die overheerst wordt door krijgsheren en hun barbaarse troepen, staat één man aan de kant van het goede: Noach. Hij is een doorgewinterde strijder, een magiër en een genezer, maar het enige dat hij wil, is vrede voor hem en zijn gezin.