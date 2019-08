De KRO-NCRV gaat een reeks podcasts maken waarin bekende acteurs, onder wie Abbey Hoes en Gijs Scholten van Aschat, de rollen spelen uit onverfilmde scenario's. De filmverhalen, uitgebracht onder de naam Scripts Off Screen, bestaan steeds uit vijf delen en zijn vanaf 30 augustus via verschillende aanbieders te beluisteren.

In het eerste onverfilmde script, Fit to Fly, zijn er onder anderen rollen weggelegd voor Scholten van Aschat, Hoes en Dragan Bakema. Het verhaal gaat over een beambte van de marechaussee, die een Romagezin moet terugzenden naar Servië. Schrijver is Saskia Diesing, die in 2014 het drama Nena regisseerde en daar - net als hoofdrolspeelster Hoes - een Gouden Kalf voor won.

Het tweede script heet Mondriaans Victory en werd geschreven als biopic over de bekende kunstenaar. De cast voor die vijfdelige podcast bestaat uit onder anderen Maria Goos, Carly Wijs en Ricky Koole. Schrijver Ger Beukenkamp is vooral bekend door politieke drama's als De Kroon, Den Uyl en de affaire Lockheed en Land van Lubbers.

In de eerste helft van oktober vindt de opname van een derde editie plaats. Bijna Dood, te beluisteren vanaf 22 november, wordt een psychologische thriller met een paranormaal tintje. Het scenario werd geschreven door Barbara Jurgens, die vorig jaar internationaal succes had met het jeugddrama Vechtmeisje.