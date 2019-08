De nieuwe talkshow van Beau van Erven Dorens gaat simpelweg Beau heten. Dat werd bekendgemaakt in de uitzending van RTL Boulevard.

De nieuwe talkshow op de late avond bij RTL wordt de opvolger van RTL Late Night, dat eerst door Humberto Tan en later door Twan Huys werd gepresenteerd. Van Erven Dorens nam de presentatie van de show in de zomer van 2017 al tijdelijk over van Tan.

Over de invulling van de nieuwe talkshow is verder nog weinig bekend. Wel weet RTL Boulevard te melden dat het praatprogramma gaat worden opgenomen in Studio Artis, waar Art Rooijakkers momenteel Zomer Met Art opneemt.

Van Erven Dorens was de afgelopen jaren te zien als presentator van programma's als Vijf Jaar Later, Beaufort, The Amsterdam Project, Het Rotterdam Project en Beau Five Days Inside, waarmee hij de Gouden Televizier-ring won.