Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vrijdagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Realityprogramma: 90 Days to Wed: Before the 90 Days

20.30-22.30 uur op TLC

De Amerikaanse Darcy, die haar online geluk gevonden leek te hebben bij de bijna twintig jaar jongere Nederlandse Jesse, richt in dit nieuwe seizoen haar pijlen op de Britse Tom. Angela is van plan de Nigeriaanse Michael naar Amerika te halen, totdat ze erachter komt dat hij ook met andere vrouwen chat.

Reportageserie: Meer dan goud

21.40-22.25 uur op NPO1

Elis Ligtlee, die in 2018 besloot om te stoppen met haar carrière als baanwielrenster, neemt ons mee in haar worstelingen als topsporter en het verdriet dat zij de afgelopen jaren ervaren heeft.

Film: Reservoir Dogs

20.25-22.10 uur op NPO3

Dit veelgeprezen regiedebuut van Quentin Tarantino gaat over een agent die infiltreert bij een bende misdadigers. Nadat hun diamantoverval uit de hand loopt en de groep criminelen zich in hun schuilplaats heeft verzameld, proberen ze te ontdekken wie van hen in werkelijkheid bij de politie zit.

Film: Magnum Force

22.00-00.35 uur op Veronica

In dit vervolg op de politiethriller Dirty Harry is hoofdpersoon Harry Callahan (Clint Eastwood) naar een lagere afdeling overgeplaatst. Wanneer een verdachte vakbondsleider wordt vrijgesproken en vervolgens door agenten wordt neergeschoten, zet Callahan zijn tanden in de zaak om zijn corrupte collega's aan te pakken.

Film: Haar naam was Sarah

20.30-22.45 uur op RTL 8

De tienjarige Sarah wordt in de nacht van 16 juli 1942 samen met haar ouders opgepakt en naar het Vélodrome d'Hiver in Parijs gebracht, waar duizenden Joden worden verzameld voor deportatie. Niemand heeft echter gezien dat Sarah haar kleine broertje in een kast opsloot net voordat de politie het appartement binnendrong. Zestig jaar later krijgt Julia Jarmond, een Amerikaanse journaliste in Parijs, de opdracht een artikel te schrijven over deze razzia, een inktzwarte bladzijde in de Franse geschiedenis.

