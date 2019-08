Voor het eerst zal The NoSleep Podcast, de meest beluisterde horrorstorytellingpodcast ter wereld, in Europa in een twee uur durende show live te horen zijn. Op 18 januari 2020 kan het Nederlandse publiek de podcast live meebeleven in De Duif in Amsterdam.

The NoSleep Podcast werd opgericht in 2011 en is sindsdien meer dan 130 miljoen keer gedownload. In de afleveringen worden horrorverhalen verteld, die worden omlijst met stemacteurs, muziek en geluidseffecten.

Tijdens de tournee worden door David Cummings, Jessica McEvoy, David Ault en Erika Sanderson verhalen verteld die nog niet eerder in de podcast zijn gedeeld.

De kaartverkoop is inmiddels van start gegaan.