Ruim 1,63 miljoen mensen hebben dinsdagavond gezien hoe Ajax zich met de nodige moeite voor de play-offs van de Champions League heeft geplaatst.

De wedstrijd tussen de Amsterdamse ploeg en het Griekse PAOK werd gespeeld in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam en eindigde in 3-2. Het heenduel in Griekenland een week eerder eindigde in 2-2.

De kijkcijfers zijn een optelling van de cijfers van de kanalen Ziggo Sport en Ziggo Sport Select. Door de cijfers van die twee zenders op te tellen, is de wedstrijd één van de best bekeken uitzendingen van de avond.

Alleen het NOS Journaal van 20.00 uur werd beter bekeken: 1,69 miljoen mensen keken naar de nieuwsuitzending.