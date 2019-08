Albert Verlinde ontkent in gesprek te zijn met de redactie van de nieuwe talkshow van Beau van Erven Dorens over een vaste rol in het programma. Dit zegt de presentator tegen ANP nadat RTL Boulevard eerder meldde dat Verlinde in overleg zou zijn over een mogelijke samenwerking.

"Ik heb kort, summier contact met de redactie gehad of ik af en toe wil aanschuiven bij het programma", licht Verlinde toe tegenover ANP. "Maar dat doe ik wel vaker, in allerlei programma's. Van een vaste samenwerking of zelfs gesprekken is absoluut geen sprake."

Verlinde maakte vanwege tegenvallende kijkcijfers eind juni de laatste aflevering van zijn programma 6 Inside bij SBS. Het is sindsdien nog niet duidelijk geworden of en hoe hij terugkeert op televisie. De presentator stelt tegen RTL Boulevard dat er nog geen beslissingen zijn genomen over zijn werkzaamheden bij SBS.

Op de vraag of hij wellicht aanschuift bij Shownieuws, wil hij niet direct antwoord geven. "Dat vind ik lastig. Ik wil gewoon eerst even nadenken over wat ik nou precies wil", aldus Verlinde.

Verlinde en Van Erven Dorens waren jarenlang samen te zien in RTL Boulevard. Van Erven Dorens verliet het programma in 2009 om een overstap naar SBS te maken. Hij keerde in 2016 terug, maar toen besloot Verlinde meer tijd in zijn theaterbedrijf te steken.