Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor dinsdagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Realityprogramma: Uitstel van Executie

20.30-21.30 uur op RTL 4

Omdat Maarten na een ongeluk en een dwarslaesie nooit meer kan werken, moeten hij en zijn vrouw Mirjam hun huis verkopen en op zoek naar een aangepaste woning. Probleem: het huis staat volledig onder water.

Realityprogramma: Say Yes to the Dress: Benelux

20.30-21.30 uur op TLC

Een aantal aanstaande bruiden gaan met stylist Fred van Leer en zijn hulpvaardige groep bruidsmeisjes van Koonings The Wedding Palace in het Noord-Brabantse Deurne op zoek naar de jurk van hun dromen.

Reportageserie: Je Zal Het Maar Zijn

21.10-22.00 uur op NPO3

Geraldine Kemper volgt drie personen die zich van niemand iets aantrekken. Zoals Mark, die leeft alsof het de jaren twintig en dertig zijn, en Floris, die heeft leren leven zonder te eten.

Film: Don't Breathe

20.30-22.15 uur op Veronica

Money hoort over een blinde veteraan die alleen woont en weleens een grote som geld zou kunnen bezitten. Alex is niet blij met de klus, maar Rocky staat te popelen om snel geld te verdienen. Als ze vervolgens inbreken om het geld te stelen, wordt duidelijk dat de eigenaar dan wel blind mag zijn, maar verre van hulpeloos is.

Film: People Like Us

20.30-22.45 uur op SBS9

Sam, een snel pratende verkoper van in de twintig, ziet zijn laatste deal in het water vallen op de dag dat hij hoort dat zijn vader plotseling overleden is. Tegen zijn zin in moet Sam naar huis, waar hij de erfenis van zijn vader moet regelen en opnieuw contact moet opnemen met zijn vervreemde familie. Dan ontdekt Sam een verrassend geheim dat zijn hele wereld op zijn kop zet: hij heeft een dertigjarige zus, Frankie, van wie hij nooit heeft geweten.

