Maarten van Rossem, die sinds 2012 de eenmansjury van De Slimste Mens vormt, had aanvankelijk geen interesse om deze rol te vervullen. De 75-jarige historicus vond de oorspronkelijke, Vlaamse versie van de kennisquiz niets.

"Aanvankelijk heb ik nee gezegd tegen deze glansrol, omdat ik de Belgische versie had gezien", vertelt Van Rossem in het radioprogramma't Wordt Nu Laat. "Dat vond ik zo ongelofelijk waardeloos, dat ik dacht: dit nooit."

Toen hij in een gesprek met het productieteam te horen kreeg dat hij zelf invulling mocht geven aan zijn juryrol, besloot Van Rossem toch op het voorstel in te gaan. "Dat doe ik tot de dag van vandaag. Maar als de producent zou bellen en vragen of ik een dansje met Philip zou doen, of meer schwung zou willen geven, dan is het meteen klaar."

Wel heeft hij inmiddels wat laten veranderen. "De lampjes van mijn stoel zijn vervangen, dat waren gloeilampen waar je een ei op kan bakken. Er zitten nu moderne lichtelementen in, die geven geen warmte af."

Van Rossem krijgt desondanks kritiek vanwege zijn houding in de kennisquiz. "Kan die lul er niet iets actiever bij zitten, het lijkt wel een mislukt nijlpaard; en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Ik zit gewoon comfortabel, ik zit daar niet voor de esthetiek. Ik ben 75, ik wil gewoon lekker zitten."