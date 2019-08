Het programma Hart in Aktie, dat van 2000 tot 2006 werd gepresenteerd door Wendy van Dijk, keert definitief terug op televisie. SBS deelt dinsdag een oproep waarin de presentatrice kandidaten zoekt voor de show, waarin zij problemen helpt op te lossen.

"Ruim vijftien jaar geleden maakte ik met hart en ziel een programma waarbij we mensen met de meest uiteenlopende problemen mochten helpen, Hart in Aktie. Met plezier en trots mag ik aankondigen dat het programma terugkeert", vertelt Van Dijk.

De presentatrice roept in de video mensen op die hulp kunnen gebruiken bij een probleem. "We willen proberen om echt het verschil te maken in hun leven."

"Het is zo goed als zeker dat Hart in Aktie terugkomt, maar zoals bij ieder programma is de definitieve terugkeer afhankelijk van de kwaliteit van de cases en verhalen die we binnenkrijgen naar aanleiding van deze oproeppromo", laat Talpa in een reactie weten.

Ook Froger en Borsato waren gezicht van programma

Van Dijk was tot 2006 te zien in het programma. Toen de presentatrice een overstap maakte naar RTL werd de presentatie overgenomen door Natasja Froger, Leontine Borsato en Airen Mylene. Eerder dit jaar liet Van Dijk weten weer een contract te hebben getekend bij Talpa.

De geruchten gingen al langer dat Hart in Aktie terug zou keren op televisie. Eerder zond SBS al een kandidatenoproep uit, maar zij konden een definitieve terugkeer nog niet bevestigen.

Momenteel wordt er door SBS ook nieuw leven ingeblazen in de formats Lingo en Man Bijt Hond.