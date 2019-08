Ron Brandsteder is nog maar weinig op televisie te zien en vindt dat eigenlijk niet zo erg. De 69-jarige presentator denkt dat zijn tijd inmiddels geweest is.

"Ik heb genoeg grote zenders mogen bespelen en geniet van alle mooie herinneringen. Roem vervliegt snel, veel mensen weten niet wie ik ben. Ik ben laatst door de overheid gevraagd iets te doen met een campagne voor valpreventie bij ouderen. Leuk, die groep kent me tenminste nog."

In gesprek met AD vertelt de presentator, die binnenkort met Love for the Campsite te zien is op kanaal ONS (50 bij Ziggo, 89 bij KPN), dat hij televisie niet meer het medium vindt dat het ooit was. "Iedereen leest van de autocue, alles is zo voorgebakken. Tv is niet meer culinair, snap je?"

"Het hoeft van mij niet meer zo. Ik vind het soms ook een beetje sneu voor mijn zoon Rick. De mooie grote spelshows van toen bijvoorbeeld, zijn niet weggelegd voor jongens en meisjes van zijn generatie."