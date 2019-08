Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor maandagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Realityprogramma: We zijn er bijna

21.25-22.15 uur op NPO1

De groep staat in het noorden van Albanië op een camping aan een groot meer, vlak bij de stad Shkodër. De reizigers bezoeken het Kasteel van Rozafa, een middeleeuwse burcht die door de eeuwen heen een belangrijke strategische functie heeft vervuld.

Documentaireserie: America to Me

22.45-23.50 uur op NPO2

De gigantische leerlingen­populatie op Oak Park and River Forest High School, onder de rook van Chicago, is heel divers. Deze moderne smeltkroes straalt uit dat gelijke scholing gelijke kansen betekent. Maar van dichtbij ziet de dagelijkse werkelijkheid er wat minder florissant uit. America to Me volgt twaalf leerlingen een schooljaar lang.

Reportageserie: Food CIA

19.55-20.20 uur op NPO3

In deze Britse equivalent van onze Keuringsdienst van Waarde bedrijven Jimmy Doherty, Helen Lawal en Matt Tebbutt weer een fijne portie huishoudjournalistiek. Vanavond duikt het trio onder andere in reuzel. Terwijl hippe mensen het nu in hun haar smeren, bakten we er vroeger onze aardappeltjes in. Maar was dat nou wel zo gezond?

Misdaadserie: Shades of Blue

22.00-0.00 uur op FOX (dubbele aflevering)

Harlee (rol van Jennifer Lopez) en Wozniak zijn nog steeds aan het bekomen van hun bijna-doodervaring. Ondertussen worden ze naar een gruwelijke plaats delict gestuurd, bezaaid met mysteries.

Film: The Mummy Returns

20.30-23.05 uur op Net5

De mummie Imhotep is herrezen en zet zijn verwoestende zoektocht naar onsterfelijkheid voort. Er wordt echter nog een duistere macht, met ongekend grote krachten, tot leven gewekt. Wanneer de twee krachten botsen, staat het voortbestaan van de hele wereld op het spel.

