Jeroen Pauw zegt in LINDA dat sommigen van zijn tafelgasten gedreven worden door opportunisme. De presentator merkte dat vooral toen het RTL Late Night van Humberto Tan hoge kijkcijfers scoorde.

"Ik zag mezelf als de uitbater van een goedlopend café aan een pleintje: mensen zitten avond aan avond gezellig bij jou bier te drinken, maar ineens wordt er aan de overkant een nieuw café geopend en in no-time zitten ze allemaal dáár."

Met 'daar' doelt Pauw op RTL Late Night, dat tussen 2013 en 2018 door Tan werd gepresenteerd. Toen het programma te maken kreeg met dalende kijkcijfers, zag Pauw de gasten in kwestie weer bij hem aan tafel terugkomen.

"Wat ik daar het meest naar aan vond, is dat sommigen van hen toen zeiden, nadat ze er eerst vier keer hadden aangeschoven: 'Die Humberto is het niet, hoor, ik zit liever bij jou.' Terwijl ik ze toch echt een jaar lang niet had gezien of gehoord. Maar ja, dat is dus het opportunistische wereldje waarin wij werken."

'Wat valt er nog precies te halen?'

Het zesde seizoen van Pauw begint op 30 september. Of dit de laatste reeks is die hij zal presenteren weet hij niet, al is de presentator zich ervan bewust dat je als televisiecoryfee ook te lang kan blijven zitten.

"Het zou hoogmoedig zijn te denken dat dat jouzelf niet overkomt. Maar te snél stoppen, vind ik weer getuigen van gebrek aan ambitie. Het loopt momenteel lekker en tegelijkertijd vraag ik me af: wat valt er nog precies te halen? Daar ben ik nog niet helemaal uit."