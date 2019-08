Matthijs van Nieuwkerk zegt in een interview in LINDA. een aantal redenen te hebben om komend voorjaar te stoppen met de presentatie van De Wereld Draait Door (DWDD).

"Vijftien jaar is ook een mooie tijd, niet? Maar het belangrijkste is dat ik straks nog iets anders wil in mijn leven. Nieuwe horizon. Nou ja, we zullen zien."

Wat hij na DWDD gaat doen, weet van Nieuwkerk nog niet. Een vervroegd pensioen sluit de 58-jarige televisiepersoonlijkheid uit. "Misschien een tijdje in Rue du Bac wonen, misschien een bootje kopen, een paar reizen maken, eindelijk naar Buenos Aires, misschien iets bij de publieke omroep, misschien naar de commerciëlen."

Op dit moment zegt Van Nieuwkerk echter klaar te zijn om het vijftiende seizoen, dat op 2 september van start gaat, tot het een goed einde te brengen.

'Ik zat niet op die bedelbrief te wachten'

Van Nieuwkerk stond de laatste jaren centraal in de discussie over topsalarissen bij de publieke omroep. Zijn salaris is ondertussen verlaagd, maar de kritiek aan zijn adres lijkt niet af te zwakken. Media speculeren dat de vermaarde presentator mede daarom zijn heil bij de commerciële omroep zal zoeken. Een angst die ook Van Nieuwkerks baas en directeur van BNNVARA Gert-Jan Hox voelt.

In het Algemeen Dagblad hield Hox in mei een pleidooi waarin hij het salaris van Van Nieuwkerk verdedigde. De poging van Hox leek een conclusie te zijn van het gesprek dat hij enige tijd daarvoor met Van Nieuwkerk had gevoerd. In dat gesprek gaf Van Nieuwkerk aan dat hij wilde afwegen of een nieuw seizoen ondanks alle kritische geluiden nog wel te doen was.

Dat Hox daarna openlijk het inkomen van Van Nieuwkerk ging verdedigen, vond laatstgenoemde "niet slim en doortastend". "Er kwam grote kritiek vanuit Den Haag, vanuit de publieke omroep, van wie niet eigenlijk. Ik wist van niks, laat staan dat ik op deze bedelbrief zat te wachten. Hij gaf later toe dat het niet zo slim was, zijn antenne werkte niet of zoiets."