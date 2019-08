De Nederlandse Quishantely Leito is uitgeroepen tot Miss Teenager Universe. De Rotterdamse won de internationale missverkiezing twee jaar nadat de in maart overleden Lotte van der Zee ook tot winnares gekroond werd.

De verkiezing werd in Guatemala gehouden en Leito wist met haar overwinning deelnemers uit tientallen andere landen achter zich te houden.

Leito draagt haar overwinning op aan Van Der Zee, die in 2017 tot Miss Teenager Universe werd gekroond. Ze overleed in maart op twintigjarige leeftijd aan een hartstilstand. De achttienjarige Leito stelt dat Van Der Zee, die in de jury zat toen Leito de Nederlandse verkiezing won, trots op haar zou zijn geweest. Tijdens de uitreiking werd een minuut stilte gehouden voor het overleden Nederlandse model.

In een eerste reactie na haar overwinning zegt Miss Teenager Universe 2019 dat ze erg blij is met de uitslag. Iedereen die ooit wil meedoen aan een missverkiezing, raadt ze aan om ervoor te gaan. "Je hoeft niet bang te zijn, want het is vooral een hele leuke ervaring", aldus Leito in een video op Facebook.