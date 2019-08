Na een televisieserie en een film wordt er nu aan een documentaire over Baywatch gewerkt. Documentairemakers Matthew Felker en Brian Corso hebben een aantal van de sterren van de originele cast gestrikt om over hun tijd als fictieve strandwacht te praten, meldt The Hollywood Reporter vrijdag.

Baywatch: The Documentary biedt een kijkje achter de schermen bij de iconische strandwachtenserie, die van 1989 tot en met 2001 te zien was.

Sterren als David Hasselhoff, Nicole Eggert en David Chokachi komen aan het woord. De makers proberen daarnaast ook nog Pamela Anderson, Carmen Electra en Michael Bergin over te halen om mee te werken aan de documentaire.

Felker en Corso kozen voor het onderwerp vanwege de grote rol die de serie volgens hen heeft gespeeld. "Hoe het eruitzag en voelde, ademde echt volledig de jaren negentig. Baywatch is net zo kenmerkend voor dat decennium als de Kardashians zijn voor de huidige popcultuur", aldus Felker. Het duo hoopt de film deze of volgende maand al uit te brengen.

Baywatch was oorspronkelijk van 1989 tot en met 1999 te zien. Van 1999 tot en met 2001 vond een drastische metamorfose in de cast plaats en wijzigde de locatie van Los Angeles naar Hawaï. In 2017 werd er ook een film gemaakt. Hierin vertolkten Dwayne 'The Rock' Johnson en Zac Efron de hoofdrollen.