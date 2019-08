Of je nu maat 32 of 48 hebt, elk lichaam mag er zijn. Deze positieve boodschap wordt de laatste tijd volop in de media gedeeld en ook zijn er inmiddels veel podcasts verschenen die draaien om acceptatie van en liefde voor je lichaam. Een overzicht.

Mayra Louise

Journalist Mayra Louise de Wilde besteedt op haar Instagram-profiel veel aandacht aan body positivity en heeft ook een podcast gemaakt waarin ze dit onderwerp uitgebreid bespreekt. De Wilde snijdt onderwerpen aan zoals diëten, overgewicht en zelfvertrouwen.

Beluister de podcast hier

She's all fat

De vriendinnen Sophie en April, die beiden overgewicht hebben, bespreken in deze podcast alles wat te maken heeft met body positivity, maar ook thema's als feminisme en popcultuur. De uitzendingen zijn niet alleen bedoeld voor vrouwen, maar iedereen die interesse heeft in de onderwerpen die op tafel komen. Alles overigens met een flinke dosis humor.

Beluister de podcast hier

Body Kindness

Rebecca Scritchfield is diëtist en van mening dat gezondheid niet per se gekoppeld moet zijn aan een slank lichaam. Wanneer je goed in je vel zit, ben je op je gezondst, vindt Scritchfield. Hierbij wordt een tal van onderwerpen besproken: van seks tot burn-outs.

Beluister de podcast hier

Getting Curious

Jonathan van Ness (foto) is vooral bekend van de Netflix-serie Queer Eye, waarin hij met vier collega's iemand helpt een ander en beter leven te krijgen. In zijn podcast Getting Curious duikt de Amerikaan in allerlei onderwerpen waar hij nieuwsgierig naar is. In een van de afleveringen gaat Van Ness in gesprek met The Good Place-actrice Jameela Jamil, die de body positivity-boodschap volop verspreidt.

Beluister de podcast hier